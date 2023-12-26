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Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности

Мировой футбол
Новости
26 Декабря 2023 11:27
Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустил свадебную церемонию сестры его жены Антонеллы, Карлы Рокуццо, из соображений безопасности, сообщает Marca.

Как сообщает İdman.biz, по данным источника, он не присутствовал на торжесте в связи с большим количеством людей, собравшихся у церкви в аргентинском Росарио. Позже игравшая на свадьбе музыкальная группа выложила фото с футболистом в социальных сетях. Он пропустил только церемонию. На вечеринке, которая состоялась в Фунесе, он присутствовал, сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом году аргентинский нападающий в составе «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, летом перешел в «Интер Майами» (МЛС), с которым завоевал Кубок лиг. В американском клубе Месси провел 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. 36-летний Месси в 2023 году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

İdman.biz

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