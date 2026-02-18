Возлюбленная Арды Гюлера попала в объектив во время видеозвонка - ВИДЕО

Перед стартом матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Бенфикой" внимание болельщиков неожиданно переключилось с разминки на трибуны.

Как сообщает İdman.Biz, во время предматчевой подготовки Арда Гюлер связался по видеосвязи со своей возлюбленной Дуру Найман, находившейся на стадионе. Девушку засняли в момент разговора — она смотрела в телефон, улыбалась и посылала поцелуй в камеру.

Видео быстро разошлось по социальным сетям и вызвало активное обсуждение. Пользователи отметили, что эпизод стал одним из самых запоминающихся моментов до стартового свистка, а сам Гюлер оказался в центре внимания еще до начала игры.