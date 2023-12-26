26 Декабря 2023
RU

FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Мировой футбол
Новости
26 Декабря 2023 09:00
FourFourTwo назвал имя лучшего игрока сборных первого 10-летия XXI века

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков национальных команд первого 10-летия XXI века.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", возглавил рейтинг бразильский нападающий Роналдиньо, который выступал за «Барселону» и «Милан». На 14-е место издание поставило бывшего форварда сборной Украины Андрея Шевченко.

Топ-10 игроков сборных 2000-х по версии FourFourTwo:

1. Роналдинью – сборная Бразилии.

2. Зинедин Зидан – Франция.

3. Кака – Бразилия.

4. Андрес Иньеста – Испания.

5. Хави – Испания.

6. Криштиану Роналду – Португалия.

7. Роналдо – Бразилия.

8. Рио Фердинанд – Англия.

9. Андреа Пирло – Италия.

10. Лионель Месси – Аргентина.

14. Андрей Шевченко – Украина.

Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча» (2005), а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира - 2002.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности
11:27
Мировой футбол

Месси пропустил свадьбу сестры жены из соображений безопасности

Он пропустил только церемонию
Сиясат Аскеров: "Хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть"
10:58
Мировой футбол

Сиясат Аскеров: "Хочу воспользоваться перерывом и немного отдохнуть"

"Под моим руководством они выиграли его впервые"
Трансферный дайджест
25 Декабря 22:14
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Куда перейдет Ренан, "Барселона" подпишет Онана, а к "Манчестер Сити" присоединится 17-летний вундеркинд

"Барселона" намерена вернуть бывшего защитника, активировав сумму выкупа
25 Декабря 21:21
Мировой футбол

"Барселона" намерена вернуть бывшего защитника, активировав сумму выкупа

По информации источника, руководство каталонцев впечатлено прогрессом 20-летнего футболиста
Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе
25 Декабря 17:38
Мировой футбол

Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе

На лидеров команды нацелись топ-клубы по всей Европе
"Манчестер Сити" выиграл все. Что дальше?
25 Декабря 15:22
Мировой футбол

"Манчестер Сити" выиграл все. Что дальше?

Победой в Клубном чемпионате мира "Манчестер Сити" закрыл сумасшедший год, в течение которого выиграл пять титулов

Самое читаемое

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен
Историческая победа "Габалы"
24 Декабря 15:14
Азербайджанский футбол

Историческая победа "Габалы"

"Габала" одержала свою 200-ю победу в Премьер-лиге