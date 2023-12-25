25 Декабря 2023
RU

"Барселона" намерена вернуть бывшего защитника, активировав сумму выкупа

Мировой футбол
Новости
25 Декабря 2023 21:21
"Барселона" намерена вернуть бывшего защитника, активировав сумму выкупа

«Барселона» попытается вернуть центрального защитника Шади Риада, ныне выступающего за «Бетис». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, руководство каталонцев впечатлено прогрессом 20-летнего футболиста. «Барселона» будет готова вернуть марокканца в клуб предстоящим летом, активировав опцию обратного выкупа. Сумма потенциальной сделки может составить € 6,5 млн. Отмечается, что «Бетис» также имеет право на 50% от последующей продажи футболиста.

Риад находился в системе «Барселоны» на протяжении трёх лет (с 2019 по 2022 год). В текущем сезоне защитник провёл за «Бетис» 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Барселону» на постоянной основе защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

İdman.biz

Новости по теме

Трансферный дайджест
22:14
Мировой футбол

Трансферный дайджест

Куда перейдет Ренан, "Барселона" подпишет Онана, а к "Манчестер Сити" присоединится 17-летний вундеркинд

Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе
17:38
Мировой футбол

Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе

На лидеров команды нацелись топ-клубы по всей Европе
"Манчестер Сити" выиграл все. Что дальше?
15:22
Мировой футбол

"Манчестер Сити" выиграл все. Что дальше?

Победой в Клубном чемпионате мира "Манчестер Сити" закрыл сумасшедший год, в течение которого выиграл пять титулов
Сделки, которые перевернут игру. Громкие потенциальные трансферы января
14:01
Мировой футбол

Сделки, которые перевернут игру. Громкие потенциальные трансферы января

Каждый переход способен изменить борьбу за титул
ФИФА может отстранить сборную Бразилии от участия в международных соревнованиях
12:53
Мировой футбол

ФИФА может отстранить сборную Бразилии от участия в международных соревнованиях

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможных санкциях вплоть до отстранения от участия в международных соревнованиях
Великолепный гол сына Месси - ВИДЕО
11:53
Мировой футбол

Великолепный гол сына Месси - ВИДЕО

Сын звездного футболиста Лионеля Месси Матео может затмить своего отца

Самое читаемое

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО
23 Декабря 19:09
Другие

Эти звезды UFC полностью провалились в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Для ряда перспективных бойцов и именитых ветеранов 2023 год вышел крайне неудачным
"Наш успех дал нам дополнительный стимул"
23 Декабря 12:57
Пляжный волейбол

"Наш успех дал нам дополнительный стимул"

"Мы заняли первое место на чемпионате Европы"
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен
От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана
23 Декабря 20:44
Мировой футбол

От плохого к худшему. Идея Суперлиги не умрет, пока футбольная система сломана

Очередной виток споров о Европейской Суперлиге - неизбежное следствие сломанного баланса мировой футбольной системы