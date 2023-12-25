Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе

Лидер Бундеслиги леверкузенский «Байер», являвшийся соперником «Карабаха» на групповом этапе Лиги Европы, не планирует продавать игроков в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz, на лидеров команды нацелись топ-клубы по всей Европе. По данным «Kicker», защитником Джонатаном Та интересуется «Бавария» и «Челси».

Клуб считает Та ключевым игроком обороны и полагает, что его потеря серьезно ослабит команду и снизит шансы на завоевание трофеев.

Кроме того, два игрока обороны Эдмонд Тапсоба и Одилон Коссуну с большой вероятностью примут участие в Кубке африканских наций в январе.

Также известно, что Пьеро Икапие интересен «Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме».

«Все останутся. Мы не отпустим зимой ни одного игрока», - сказал директор клуба Симон Рольфес.

После 16 туров Байер набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Свой первый матч после зимнего перерыва фармацевты проведут 13 января в гостях у «Аугсбурга».

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы агдамцы дважды уступили «Байеру» (1:5, 0:1), что не помешало им выйти в плей-офф.

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