Обидчик "Карабаха" не будет продавать своих игроков в январе

Лидер Бундеслиги леверкузенский «Байер», являвшийся соперником «Карабаха» на групповом этапе Лиги Европы, не планирует продавать игроков в зимнее трансферное окно.
Как сообщает İdman.biz, на лидеров команды нацелись топ-клубы по всей Европе. По данным «Kicker», защитником Джонатаном Та интересуется «Бавария» и «Челси».
Клуб считает Та ключевым игроком обороны и полагает, что его потеря серьезно ослабит команду и снизит шансы на завоевание трофеев.
Кроме того, два игрока обороны Эдмонд Тапсоба и Одилон Коссуну с большой вероятностью примут участие в Кубке африканских наций в январе.
Также известно, что Пьеро Икапие интересен «Ливерпулю», «Милану», «Ньюкаслу» и «Роме».
«Все останутся. Мы не отпустим зимой ни одного игрока», - сказал директор клуба Симон Рольфес.
После 16 туров Байер набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.
Свой первый матч после зимнего перерыва фармацевты проведут 13 января в гостях у «Аугсбурга».
Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы агдамцы дважды уступили «Байеру» (1:5, 0:1), что не помешало им выйти в плей-офф.
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