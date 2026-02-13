Арбелоа подколол Флика после разгрома "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал поражение "Барселоны" от "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании.

Как сообщает İdman.Biz, специалист подколол наставника каталонцев Ханс-Дитера Флика, отвечая на вопрос о прошедшей встрече, завершившейся со счетом 0:4.

"Полуфинал Кубка Испании? Мне нечего комментировать. Спросите у "Барселоны" и Флика", - заявил Арбелоа.

Ранее Флик, говоря о легкой турнирной сетке "Барселоны", посоветовал задать вопрос "Реалу". Мадридский клуб, в свою очередь, вылетел из турнира, уступив "Альбасете" со счетом 2:3.

Ответный матч полуфинала состоится 3 марта на стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне.