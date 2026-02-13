Родри предъявлены обвинения

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения полузащитнику "Манчестер Сити" Родри.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, испанского футболиста обвинили в неспортивном поведении после его критики судейства по итогам матча Премьер-лиги против "Тоттенхэма", завершившегося со счетом 2:2. Игрок должен дать ответ на обвинения в установленные сроки.

В той встрече "Манчестер Сити" вел 2:0, однако в итоге сумел набрать лишь одно очко. Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от "Арсенала" на четыре очка.