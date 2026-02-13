Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года

Лионель Месси может не выступить за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, 38-летний форвард рассматривает вариант отказа от участия в мундиале. Решение будет зависеть исключительно от его физического состояния.

Аргентинец готов поехать на турнир только в случае полной готовности. Если он будет чувствовать себя хотя бы на один процент хуже оптимальной формы, то не примет участие в чемпионате мира. Месси считает уровень МЛС недостаточно конкурентным для подготовки к турниру и понимает, что должен компенсировать это стопроцентной физической готовностью.

На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины будет защищать титул. В финале прошлого мундиаля "альбиселесте" обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.