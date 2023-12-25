Великолепный гол сына Месси - ВИДЕО

Сын звездного футболиста Лионеля Месси Матео может затмить своего отца.

Как сообщает İdman.biz, 8-летний сын аргентинского чемпиона мира оказался в центре внимания.

Матео забил невероятный гол на футбольном турнире «Кубок Свободы», организованном «Интер Майами» среди подростков во Флориде. "Ножницы" в исполнении маленького Месси вышли эффектными и за ударом через себя с интересом наблюдали в социальных сетях.

Отметим, что он сыграл 6 матчей в составе детской команды «Интер Майами», за которую выступает на взрослом уровне сам Лионель Месси. Матео в этих матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

İdman.biz