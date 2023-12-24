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"Реал" не заинтересован в возвращении Варана - Marca

Мировой футбол
Новости
24 Декабря 2023 22:43
"Реал" не заинтересован в возвращении Варана - Marca

Руководство мадридского «Реала» не заинтересованно в приобретении защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана, ранее выступавшего в составе «сливочных». Об этом сообщает Marca.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, никто в клубе не думал о возвращении Варана, слухи о котором появились в последние несколько дней, как и о многих других центральных защитниках.

Напомним, Варан был игроком «Реала» на протяжении 10 лет: с 2011 по 2021 год. За этот период французский защитник принял участие в 360 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и семью результативными передачами. В составе мадридского клуба Варан четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также один раз завоевал Кубок Испании.

İdman.biz

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