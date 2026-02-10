10 Февраля 2026
Килиан Мбаппе забил почти столько же, сколько весь "Реал"

10 Февраля 2026 15:47
38
В текущем сезоне у мадридского "Реала" сформировалась нетипичная голевая статистика, связанная с распределением результативности внутри команды.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий Килиан Мбаппе забил 38 мячей во всех турнирах. При этом остальные футболисты мадридского клуба совместными усилиями отличились 39 раз.

Таким образом, французский форвард по количеству забитых голов практически сравнялся с остальным составом команды, взяв на себя основную часть голевой нагрузки "Реала" в нынешнем сезоне.

İdman.Biz
