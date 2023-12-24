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Нулевая ничья в стамбульском дерби

Мировой футбол
Новости
24 Декабря 2023 22:10
Нулевая ничья в стамбульском дерби

В рамках 18-го тура турецкой Суперлиги состоялось стамбульское дерби.

İdman.biz сообщает, что «Фенербахче» принимал на своем поле «Галатасарай».

Ожидаемой борьбы в поединке команд с одинаковым количеством очков на вершине турнирной таблицы не получилось. На протяжении 90 минут стороны не могли забить. Оба клуба после 17 игр набрали 44 очка, а по разнице мячей "Фенербахче" снова находится на 1-м месте.

В двух других матчах дня хозяева выиграли.

Турецкая Суперлига
18-й раунд
"Коньяспор - Кайсериспор" - 2:0
"Адана Демирспор" - "Антальяспор" - 2:1
"Фенербахче" - "Галатасарай" - 0:0

İdman.biz

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