10 Февраля 2026
RU

"Манчестер Сити" не пропускает до перерыва с начала 2026 года

Мировой футбол
Новости
10 Февраля 2026 16:02
36
"Манчестер Сити" не пропускает до перерыва с начала 2026 года

Футбольный клуб "Манчестер Сити" демонстрирует один из самых устойчивых оборонительных показателей в английской Премьер-лиге (АПЛ) с начала 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда не пропустила ни одного мяча в первых таймах всех матчей чемпионата, сыгранных в текущем году. Этот результат делает "Манчестер Сити" единственным клубом АПЛ с подобной серией.

Высокая концентрация на старте матчей и дисциплинированная игра в обороне стали ключевыми факторами такой статистики.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" пропустил 24 мяча в чемпионате Англии и по этому показателю уступает только "Арсеналу", в активе которого 17 пропущенных голов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"
23:24
Мировой футбол

"Эвертон" нацелился на защитника "Манчестер Сити"

При этом "Эвертон" испытывает опасения относительно травматичности 31-летнего Джона Стоунза

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"
23:06
Мировой футбол

Магуайр может подписать новое соглашение с "МЮ"

В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 14 матчей во всех турнирах
Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"
20:40
Мировой футбол

Арне Слот высказался о невезении "Ливерпуля"

Ранее защитник Жереми Жаке, которого "Ливерпуль" подписал почти за € 64 млн фунтов получил травму плеча
"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"
18:34
Мировой футбол

"ПСЖ" может перехватить трансферную цель "МЮ"

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах
Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна
18:17
Мировой футбол

Адвокат Рибери отверг обвинения в связи с делом Эпштейна

Имя экс-игрока "Баварии" появилось в опубликованных материалах Минюста США
Виктор Фонт обратился к Ханси Флику
18:05
Мировой футбол

Виктор Фонт обратился к Ханси Флику

Кандидат в президенты "Барселоны" высказался об идее спортивного проекта и выборах в клубе
АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:50
Мировой футбол

АПЛ: выйдет ли соперник “Карабаха” из крутого пике? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Между тем, “Манчестер Юнайтед” может добиться пятой победы подряд

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время