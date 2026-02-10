"Манчестер Сити" не пропускает до перерыва с начала 2026 года

Футбольный клуб "Манчестер Сити" демонстрирует один из самых устойчивых оборонительных показателей в английской Премьер-лиге (АПЛ) с начала 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, команда не пропустила ни одного мяча в первых таймах всех матчей чемпионата, сыгранных в текущем году. Этот результат делает "Манчестер Сити" единственным клубом АПЛ с подобной серией.

Высокая концентрация на старте матчей и дисциплинированная игра в обороне стали ключевыми факторами такой статистики.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" пропустил 24 мяча в чемпионате Англии и по этому показателю уступает только "Арсеналу", в активе которого 17 пропущенных голов.