10 Февраля 2026
Рафинья жестко высказался о персональных наградах - ФОТО

10 Февраля 2026 12:08
Вингер "Барселоны" Рафинья стал лауреатом премии Toreski, получив награду лучшему спортсмену года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Cadena SER, бразильский футболист на церемонии не ограничился благодарственной речью и сделал резонансные заявления о персональных наградах. Он подчеркнул, что всегда ставит командные успехи выше индивидуальных, однако назвал лукавством утверждение, что личные призы не имеют значения. По его словам, в прошлом сезоне к нему отнеслись несправедливо. "Я прекрасно знаю, какой сезон провел и где была несправедливость. Но это не то, что зависит от меня. Моя работа - на поле. Похоже, чтобы выиграть такие награды, нужно дружить с теми, кто голосует. В любом случае я доволен своей игрой", - заявил Рафинья.

Говоря о полученной награде, футболист с иронией отметил: "Наконец-то нашелся кто-то, кто действительно смотрит матчи".

Рафинья также прокомментировал совместные празднования голов с Ламином Ямалом, отметив, что они символизируют их взаимную поддержку. "Мы нашли этот жест в социальных сетях и обсудили, как будем его делать вместе. Каждый раз, когда забиваем и повторяем его, это знак нашей привязанности друг к другу", - добавил игрок.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Рафинья провел за "Барселону" 57 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 25 результативных передач, став наряду с Ламином Ямалем ключевым игроком команды. "Блауграна" взяла Ла Лигу и дошла до 1/2 финала Лиги Чемпиогнов УЕФА. Бразилец считался одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но по итогам голосования занял всего пятое место. Также он остался без других индивидуальных наград - FIFA the best и Globe Soccer.

İdman.Biz
