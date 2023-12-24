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Тен Хаг хотел подписать Кейна в "МЮ", но сделку сорвали переход Каземиро и планы клуба

Мировой футбол
Новости
24 Декабря 2023 20:53
Тен Хаг хотел подписать Кейна в "МЮ", но сделку сорвали переход Каземиро и планы клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел подписать в стан «красных дьяволов» нападающего «Баварии» Гарри Кейна (в тот момент Кейн был игроком «Тоттенхэма»), но трансфер сорвался из-за перехода в клуб полузащитника Каземиро позапрошлым летом. Об этом сообщает The Athletic.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, сделка Каземиро стоимостью € 69 млн плюс € 11,5 млн в виде бонусов положила конец надеждам «Юнайтед» на переход Гарри Кейна прошлым летом, потому что зарплата нападающего сборной Англии была бы слишком велика, чтобы соответствовать правилам ФФП. Кейн был лучшим выбором тен Хага на позицию центрального нападающего, но «Юнайтед» никогда не рассматривал такой подход как настоящий.

«Юнайтед» выбрал Каземиро, потому что тен Хагу требовался немедленный эффект, а бразилец был готов покинуть «Реал» Мадрид спустя девять лет. Футбольный отдел «Юнайтед» продумал, как он впишется в команду, углубился в историю его травм и пришёл к единогласному решению продолжить работу. В то время «Вест Хэм» отказывался рассматривать предложения по Деклану Райсу, а тен Хаг не хотел ждать. Каземиро провёл отличную дебютную кампанию, сыграв 51 игру, ставшую рекордом в карьере, но в этом сезоне он выглядел не лучшим образом и 1 ноября выбыл из игры из-за травмы подколенного сухожилия.

Напомним, в данный момент «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

İdman.biz

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