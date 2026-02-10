Рафинья надеется восстановиться к полуфиналу Кубка Испании

Вингер сборной Бразилии и "Барселона" Рафинья рассказал о своем состоянии здоровья после травмы. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, футболист отметил, что чувствует себя лучше и рассчитывает вернуться на поле в ближайшее время.

29-летний игрок пропустил два последних матча из-за проблем с правым бедром. По его словам, шансы сыграть в ближайшей встрече есть. "Мне уже лучше. Посмотрим, буду ли я готов к четвергу. Шансы есть. Скучаю по команде", - сказал Рафинья.

12 февраля "Барселона" проведет первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Атлетико Мадрид". Во втором полуфинале турнира встретятся "Атлетик Бильбао" и "Реал Сосьедад".

В текущем сезоне Рафинья провел 22 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 результативных передач.