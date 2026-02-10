Мбаппе было комфортнее работать с Алонсо, чем с Арбелоа

Форвард "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе продолжает регулярно отличаться за мадридский клуб. В последнем матче чемпионата Испании "сливочные" обыграли "Валенсия" со счетом 2:0, а Мбаппе забил второй гол своей команды.

На этом фоне в испанских СМИ появились новые слухи о предпочтениях француза в работе с тренерским штабом. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, Мбаппе было комфортнее сотрудничать с Хаби Алонсо", чем с нынешним наставником Альваро Арбелоа.

Интересно, что ранее в прессе появлялась информация о напряженных отношениях между Мбаппе и Алонсо, однако сам футболист уже после ухода тренера заявлял, что никаких проблем между ними на самом деле не существовало.

В настоящий момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая "Барселона" одно очко.