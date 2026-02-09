9 Февраля 2026
"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения

9 Февраля 2026 22:08
"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения

Форвард "Аль-Наср" Криштиану Роналду завершает бойкот и готов вернуться на поле. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на A Bola, руководство саудовского клуба выполнило два ключевых требования португальской звезды.

По информации источника, во-первых, "Аль-Наср" в последние часы полностью погасил задолженности перед сотрудниками клуба. Во-вторых, были восстановлены полномочия людей из ближайшего окружения Роналду в спортивном блоке - Жозе Семеду и Симау Континью. Ранее эти функционеры не принимали активного участия в зимней трансферной кампании.

Ожидается, что Роналду выйдет на поле уже в ближайшем матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатех", который состоится 14 февраля.

После текущего тура "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице Про-лиги, отставая от лидирующего "Аль-Хиляль" на одно очко.

