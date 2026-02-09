9 Февраля 2026
RU

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
9 Февраля 2026 20:27
74
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Туран Товузом" и "Карван-Евлахом" завершился победой команды из Товуза со счетом 1:0. Как сообщает İdman.Biz, хозяева сумели добиться минимального успеха.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте. Пенальти уверенно реализовал Серрано, принеся своей команде три очка по итогам встречи.

19:47

Футбольный клуб "Туран Товуз" открыл счет в матче с "Карван-Евлахом" в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Пенальти реализовал Серрано, сделав счет 1:0.

18:30

Проходит матч Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Туран Товузом" и "Карван-Евлахом". Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Азерсун Арена".

"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к) (Хазрат Исаев, 42), Эзекиель Морган (Диогу Кардозу, 64), Рафаэл Виегас, Эдвин Бангера, Роналдо Родригес, Яу Мозес (Мехти Тахиров, 75), Идрис Ингилаблы (Аббас Агазаде, 64), Диогу Алмейда, Диогу Ролло, Жунинью.
Главный тренер: Жорже Кашкилья.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев (Эхтирам Шахвердиев, 46), Шакир Сеидов, Пачу (Садиг Шафиев, 73), Диого Вердашка (к), Олавале Онануга, Реносукэ Охори, Олавале Онануга, Мате Абуладзе, Адама Фофана, Рахман Гаджиев (Фарид Набиев, 64).
Главный тренер: Азер Багиров.

10:00

Как сообщает İdman.Biz, "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах". Встреча начнется в 18:30.

"Туран Товуз" с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Карван-Евлах", набравший 6 очков, располагается на двенадцатой позиции.

Мисли Премьер-лига
Второй круг, 19-й тур
9 февраля
18:30. "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"
Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Зохраб Аббасов, Мурад Салимов
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор матча: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Азерсун Арена".

Отметим, что тур завершится 10 февраля. Накануне "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1, а "Зире" победил "Сумгайыт" - 3:2.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Турецкая Суперлига: "Кайсериспор" уступил "Коджаэлиспору"
23:16
Мировой футбол

Турецкая Суперлига: "Кайсериспор" уступил "Коджаэлиспору"

Завершился матч 21-го тура чемпионата Турции по футболу

Тренер "Ренна" отстранен от работы вместе со штабом
22:58
Мировой футбол

Тренер "Ренна" отстранен от работы вместе со штабом

Французский клуб начал дисциплинарное разбирательство после серии крупных поражений

"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения
22:08
Мировой футбол

"Аль-Наср" выполнил два требования Роналду и ждет его возвращения

Клуб из Эр-Рияда погасил долги и восстановил полномочия людей из окружения португальца

Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу
21:14
Мировой футбол

Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха ради перехода в Про-лигу

В случае согласия египтянин может зарабатывать более миллиона фунтов в неделю

Роналду решил завершить бойкот
20:56
Мировой футбол

Роналду решил завершить бойкот

Португалец готов сыграть в матче Про-лиги против "Аль-Фатеха"

Витинья открыт к переходу в "Реал" и готов рассмотреть трансфер из "ПСЖ"
19:44
Мировой футбол

Витинья открыт к переходу в "Реал" и готов рассмотреть трансфер из "ПСЖ"

Португальский полузащитник считает мадридский клуб вершиной мирового футбола

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!