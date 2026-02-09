Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Карван-Евлах" -ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Туран Товузом" и "Карван-Евлахом" завершился победой команды из Товуза со счетом 1:0. Как сообщает İdman.Biz, хозяева сумели добиться минимального успеха.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте. Пенальти уверенно реализовал Серрано, принеся своей команде три очка по итогам встречи.

19:47

Футбольный клуб "Туран Товуз" открыл счет в матче с "Карван-Евлахом" в рамках 19-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Пенальти реализовал Серрано, сделав счет 1:0.

18:30

Проходит матч Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Туран Товузом" и "Карван-Евлахом". Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Азерсун Арена".

"Имишли": Андрей Синенка, Азер Салахлы (к) (Хазрат Исаев, 42), Эзекиель Морган (Диогу Кардозу, 64), Рафаэл Виегас, Эдвин Бангера, Роналдо Родригес, Яу Мозес (Мехти Тахиров, 75), Идрис Ингилаблы (Аббас Агазаде, 64), Диогу Алмейда, Диогу Ролло, Жунинью.

Главный тренер: Жорже Кашкилья.

"Кяпаз": Юсиф Иманов, Магсад Исаев (Эхтирам Шахвердиев, 46), Шакир Сеидов, Пачу (Садиг Шафиев, 73), Диого Вердашка (к), Олавале Онануга, Реносукэ Охори, Олавале Онануга, Мате Абуладзе, Адама Фофана, Рахман Гаджиев (Фарид Набиев, 64).

Главный тренер: Азер Багиров.

10:00

Как сообщает İdman.Biz, "Туран Товуз" примет "Карван-Евлах". Встреча начнется в 18:30.

"Туран Товуз" с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Карван-Евлах", набравший 6 очков, располагается на двенадцатой позиции.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 19-й тур

9 февраля

18:30. "Туран Товуз" - "Карван-Евлах"

Судьи: Вугар Гасанли, Камран Байрамов, Зохраб Аббасов, Мурад Салимов

VAR: Ниджат Исмаиллы

AVAR: Парвин Талыбов

Инспектор матча: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

"Азерсун Арена" .

Отметим, что тур завершится 10 февраля. Накануне "Сабах" обыграл "Араз-Нахчыван" со счетом 4:1, а "Зире" победил "Сумгайыт" - 3:2.