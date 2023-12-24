"Он прятался от меня". Хююпя - о передаче капитанства Джеррарду в "Ливерпуле"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя рассказал о том, как было принято решение назначить легендарного экс-полузащитника «красных» Стивена Джеррарда капитаном команды в 2003 году.

«Я до сих пор помню тот день, когда Жерар Улье и Фил Томпсон сказали мне, что капитанство переходит от меня к Стиви (Улье - тренер «Ливерпуля» с 1998 по 2004 год, Томпсон - защитник «Ливерпуля» с 1971 по 1985 год.). Они сказали мне об этом после одной из тренировок. Тогда мы переживали тяжёлый период.

Итак, я попытался найти Стиви, но он уже уехал с базы. На следующее утро я увидел его машину, но нигде не смог найти его самого. Не знаю, возможно, он прятался от меня. Наверное, он думал, что я свихнулся.

Когда я всё-таки его встретил, я застал его за тем, как он завязывает шнурки. Я сказал ему: «Поздравляю, ты действительно заслужил это, если тебе понадобится помощь, я всегда буду рядом». Теперь он мог расслабиться и перевести дух», - приводит слова Хююпя Daily Mail.

Напомним, Джеррард выступал за основную команду «Ливерпуля» с 1998 по 2015 год. За этот период английский футболист принял участие в 710 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 186 голами и 157 результативными передачами.

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