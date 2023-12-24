Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:2).

«На самом деле мы были недостаточно хороши. Мы должны выигрывать матчи. Продолжаем проигрывать, теряем очки и сами себе всё усложняем. Особенно во втором тайме, были недостаточно хороши. В первом тайме, думаю, мы контролировали игру. Если бы мы забили первыми, то, возможно, результат был бы другим, но мы этого не сделали, поэтому пострадали во втором тайме.

Четыре матча без забитых мячей? Трудно понять, что происходит. Возможно, мы просто недостаточно создаём, а когда создаём, не проявляем хладнокровия. Возможно, в данный момент это может быть из-за недостатка уверенности, иногда это нормально, в футболе такое случается. Мы должны стараться сохранять позитивный настрой. У нас впереди ещё одна важная игра, против «Астон Виллы», так что мы не можем жалеть себя, мы должны собраться и снова играть. Это домашняя игра, и мы не можем продолжать терять очки, мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Шоу ВВС со ссылкой на TNT Sports.

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