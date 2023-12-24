Салах стал автором уникального достижения в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился голом в матче 18-го тура АПЛ с «Арсеналом». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", 31-летний египтянин на 29-й минуте сравнял счёт в матче.

Это 10-й забитый мяч футболиста в ворота лондонского клуба в истории. Он является единственным игроком в истории АПЛ, забившим 10+ голов «Арсеналу», «Манчестер Сити» (11) и «Манчестер Юнайтед» (12), сообщает Swuawka.

Ранее сообщалось, что Салах вошёл в список 10 лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, обогнав экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Майкла Оуэна, который забил 150 голов. На счету египтянина 151 забитый мяч в чемпионате Англии.

Матч «Ливерпуль» - «Арсенал» завершился с ничейным счётом 1:1. Лондонцы продолжили лидировать в АПЛ. «Ливерпуль» идёт на втором месте.

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