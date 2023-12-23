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"Барселона" удивлена слухам о возможном исключении команды из ЛЧ

Мировой футбол
Новости
23 Декабря 2023 18:21
"Барселона" удивлена слухам о возможном исключении команды из ЛЧ

Руководство «Барселоны» не обладает никакой информацией относительно ранее появившихся слухов о том, что каталонский клуб может быть исключён из Лиги чемпионов с сезона-2024/2025 из-за нарушений финансовых правил УЕФА. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, в «Барселоне» крайне удивлены тем обстоятельствам, что подобные слухи появились через несколько часов после того, как 21 декабря Суд Европейского Союза принял решение, позволяющее беспрепятственно создать Суперлигу, проект которой поддерживает каталонский клуб.

Напомним, данный инсайд опубликовало немецкое издание Die Welt. Согласно его сведениям, «Барселона» имеет большую задолженность, которая не покрывается её доходами. Как итог, каталонский клуб может быть исключён из Лиги чемпионов на два-три года.

İdman.biz

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