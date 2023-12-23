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"У меня идеальные отношения с Мбаппе, мы оба любим посмеяться"

Мировой футбол
Новости
23 Декабря 2023 16:41
"У меня идеальные отношения с Мбаппе, мы оба любим посмеяться"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о взаимоотношениях с нападающим французского клуба Килианом Мбаппе.

"Как и всегда до этого, у нас с Мбаппе идеальные отношения. Я не знаю, почему вы продолжаете задавать мне этот вопрос, ведь я очень близок с большинством своих игроков. Мы всегда были очень близки с Килианом. Он всегда шутит и смеётся. Я тоже люблю посмеяться. Также у нас хорошие отношения с другими футболистами", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отношения между Энрике и Мбаппе являются крайне напряжёнными из-за того, что футболисту не нравится позиция, на которой его использует испанский наставник. Также 25-летнему французу не понравилось, что Энрике дал установку команде снизить темп в концовке минувшего матча группового этапа с дортмундской "Боруссией" (1:1), от которого зависел выход парижан в плей-офф Лиги чемпионов.

İdman.biz

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