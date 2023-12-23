Стало известно, сколько денег есть у Суперлиги на запуск турнира и первые три года

У Европейской Суперлиги есть € 15 млрд на то, чтобы начать соревнование и покрыть первые три года его проведения. Как передает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", об этом сообщил журналист Хорхе Калабрес в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, 21 декабря, был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии - это "этап лиг" и "этап плей-офф". Старт нового турнира запланирован на 2025 год. В данный момент в списке участников Суперлиги находятся только испанские "Барселона" и "Реал".

Многие топовые европейские команды уже успели отказаться от участия в турнире. Среди них "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль", "Атлетико", "Интер", "Бавария", "ПСЖ".

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