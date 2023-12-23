Бывший футболист застрелен подростком в ночном клубе

Бывший итальянский футболист Розолино Селесия был застрелен в ночном клубе Палермо (Италия). Об этом сообщил L´Unione Sarda.

Как сообщает İdman.biz, 22-летний Селесия был доставлен в больницу, но скончался. В него выстрелили трижды в шею и грудь. Конфликт произошел в туалете ночного клуба. Позднее полиция задержала двух братьев (17 и 22 года), подозреваемых в совершении преступления.

Ранее Селесия выступал за молодёжные команды "Торино", но позже завершил карьеру.

"Президент Урбано Каир и весь футбольный клуб "Торино" искренне разделяют боль семьи в связи с кончиной Розолино Селесии, бывшего футболиста молодежной команды. Его близким, всем его родственникам и многочисленным друзьям направлены наши соболезнования и объятия", - написано в заявлении "Торино".

İdman.biz