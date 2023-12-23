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"Манчестер Сити" Гвардиолы повторил рекорд его же "Барселоны" в финале клубного ЧМ

Мировой футбол
Новости
23 Декабря 2023 11:33
"Манчестер Сити" Гвардиолы повторил рекорд его же "Барселоны" в финале клубного ЧМ

22 декабря в Саудовской Аравии состоялся финальный матч клубного чемпионата мира - 2023. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в игре за трофей встретились английский "Манчестер Сити" и бразильский "Флуминенсе". Крупную победу со счётом 4:0 одержал британский клуб. Дублем в составе "горожан" отметился Хулиан Альварес, один гол на счету Фила Фодена, ещё один мяч влетел в сетку ворот "Флуминенсе" в результате автогола центрального защитника Нино.

Тем самым "Манчестер Сити" повторил рекорд финалов клубного чемпионата мира по самой крупной разнице голов. Ранее в 2011 году с таким же счётом 4:0 "Барселона" победила в финале клубного ЧМ бразильский "Сантос".

Примечательно, что обоими клубами руководил один и тот же главный тренер - испанский специалист Хосеп Гвардиола, для которого нынешний титул с "Сити" стал четвёртой победой на клубном ЧМ в карьере. Ранее Гвардиола дважды завоёвывал этот трофей с "Барселоной" и один раз с "Баварией".

İdman.biz

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