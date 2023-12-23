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"Манчестер Сити" - клубный чемпион мира! - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
23 Декабря 2023 08:57
"Манчестер Сити" - клубный чемпион мира! - ВИДЕО

«Манчестер Сити» выиграл межклубный чемпионат мира.

İdman.biz сообщает, что чемпион Англии в финале победил "Флуминенсе".

Решающий матч турнира, проходившего в Саудовской Аравии, завершился со счетом 4:0. В результате команда Пепа Гвардиолы завоевала очередной титул в 2023 году. «Сити» в этом сезоне праздновал победу в чемпионате Англии, Кубке Англии, Кубке английской лиги, Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА.

«Манчестер Сити» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона мира. Он стал вторым представителем Англии, выигравшим турнир. В 2008 году «Манчестер Юнайтед» добился такого успеха.

Представители Европы заняли первое место на чемпионате мира в 11-й раз подряд. В последний раз в 2012 году турнир выигрывал представитель Южной Америки «Коринтианс» (Бразилия).

Отметим, что в нынешнем формате чемпионат проводился в последний раз. В турнире, который пройдет в США в 2025 году, примут участие 32 клуба.

Межклубный чемпионат мира.
Финал
«Манчестер Сити» (Англия) – «Флуминенсе» (Бразилия) – 4:0
Голы: Альварес, 1; 88. Нино, 27 (в свои ворота). Фоден, 72

Матч за 3 место
«Урава Ред» (Япония) – «Аль-Ахли» (Египет) – 2:4
Голы: Канте, 43. Шольц, 54 (пен.) - Ясир Ибрагим, 19. Тау, 25. Коидзуми, 60 (автогол). Маалуль, 90+8

İdman.biz

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