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Беллингем стал одним из трёх самых дорогих футболистов мира вместе с Мбаппе и Холандом

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 18:08
Беллингем стал одним из трёх самых дорогих футболистов мира вместе с Мбаппе и Холандом

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сравнялся с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по рыночной стоимости после последнего обновления от интернет-портала Transfermarkt.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", после сегодняшнего обновления рыночная стоимость 20-летнего англичанина возросла на € 30 млн и составила € 180 млн. Портал оценивает 23-летнего Холанда и 25-летнего Мбаппе в такую же сумму.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

İdman.biz

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