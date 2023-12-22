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В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят вступать в Суперлигу

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 14:36
В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят вступать в Суперлигу

Правительства Италии и Франции собираются мобилизовать свои силы, чтобы создать законодательство, которое не позволит ни одному из их клубов вступить в Суперлигу, сообщает BBC.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", также сообщается, что в Англии футбольный регулятор - это часть желания подрезать крылья крупнейшим клубам, подкреплённая юридическими полномочиями, если кто-то начнёт соблазняться этим проектом.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».

Отметим, что к концу первого дня уже 17 европейских клубов из топ-5 лиг публично отказались от участия в Европейской Суперлиге, поддержав УЕФА

İdman.biz

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