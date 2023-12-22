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"Арсенал"выступил с заявлением на фоне возрождения Суперлиги

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 13:57
"Арсенал"выступил с заявлением на фоне возрождения Суперлиги

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", лондонский «Арсенал» публично объявил о решении не принимать участия в Европейской Суперлиге, проект которой, судя по всему, будет реализован.

«Футбольный клуб «Арсенал» принимает к сведению решение Европейского суда, вынесенное в четверг, 21 декабря 2023 года. Однако наша позиция в отношении европейской Суперлиги не изменилась.

Мы продолжим выступать в соревнованиях УЕФА и сотрудничать с остальными европейскими клубами и Ассоциацией европейских клубов (ECA)», - сказано в заявлении на официальном сайте «Арсенала».

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов, но 10 из них позже вышли из проекта. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.

İdman.biz

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