22 Декабря 2023
RU

Кан - об уходе из "Баварии": В интересах клуба, чтобы мы мирно закрыли эту главу

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 12:27
Кан - об уходе из "Баварии": В интересах клуба, чтобы мы мирно закрыли эту главу

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о своих отношениях с немецким клубом после увольнения в конце прошлого сезона.

«Наконец, я хотел бы прокомментировать текущую ситуацию: этим летом мы с футбольным клубом «Бавария» договорились о прекращении сотрудничества и о том, что в будущем мы будем относиться друг к другу с уважением.

Несмотря на возобновившуюся неосмотрительность и неправдивое изображение событий, я буду продолжать вести себя честно по отношению к футбольному клубу «Бавария». В интересах клуба также, чтобы в конце года мы мирно закрыли эту главу.

Я счастлив оставаться частью семьи «Баварии», моё сердце всегда будет биться за этот клуб», - написал Кан на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, сыграв 632 матча, в которых пропустил 592 гола и 247 матчей сыграл «на ноль». С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетали из Кубка Германии, а также завоевали Суперкубок Германии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt
15:53
Мировой футбол

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов - Die Welt

Летом УЕФА уже приговорил «Барселону» к штрафу в € 500 тысяч
В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят вступать в Суперлигу
14:36
Мировой футбол

В Италии и Франции хотят создать законы, которые не позволят вступать в Суперлигу

На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только "Барселона" и "Реал"
"Арсенал"выступил с заявлением на фоне возрождения Суперлиги
13:57
Мировой футбол

"Арсенал"выступил с заявлением на фоне возрождения Суперлиги

"Наша позиция в отношении европейской Суперлиги не изменилась"
"Жирону" не пустят в Лигу чемпионов - ПРИЧИНА
11:43
Мировой футбол

"Жирону" не пустят в Лигу чемпионов - ПРИЧИНА

После 18 туров "Жирона" с 45 очками занимает второе место в Ла Лиге
Рейтинг самых ценных футболистов мира. От сотни миллионов евро и выше
11:39
Мировой футбол

Рейтинг самых ценных футболистов мира. От сотни миллионов евро и выше

Шестнадцать игроков в дорогом списке
Хойлунн в "МЮ": вложение на перспективу или деньги на ветер?
10:58
Мировой футбол

Хойлунн в "МЮ": вложение на перспективу или деньги на ветер?

Оцениваем старт датчанина на "Олд Траффорд"

Самое читаемое

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО
19 Декабря 17:26
Азербайджанский футбол

Отец и дочь - азербайджанцы вписали свое имя в историю футбола в Исландии - ФОТО

В Исландии произошло знаменательное событие в истории футбола
Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО
20 Декабря 10:59
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футбол на пороге исторического события - ВИДЕО

Матч 1/8 финала национального кубка, который пройдет 21 декабря, станет очередной яркой страницей в нашей 32-летней истории независимости
Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО
19 Декабря 23:42
Мировой футбол

Очередной скандал в турецком футболе - ВИДЕО

В 17-м туре Суперлиги Турции матч "Истанбулспор" - "Трабзонспор" (1:2) был приостановлен
Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"
19 Декабря 20:25
Шахматы

Раджабов стал четвертым в блице на "Шахматных звездах"

Сегодня в Москве завершился турнир "Шахматные звезды"