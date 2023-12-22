Кан - об уходе из "Баварии": В интересах клуба, чтобы мы мирно закрыли эту главу

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан рассказал о своих отношениях с немецким клубом после увольнения в конце прошлого сезона.

«Наконец, я хотел бы прокомментировать текущую ситуацию: этим летом мы с футбольным клубом «Бавария» договорились о прекращении сотрудничества и о том, что в будущем мы будем относиться друг к другу с уважением.

Несмотря на возобновившуюся неосмотрительность и неправдивое изображение событий, я буду продолжать вести себя честно по отношению к футбольному клубу «Бавария». В интересах клуба также, чтобы в конце года мы мирно закрыли эту главу.

Я счастлив оставаться частью семьи «Баварии», моё сердце всегда будет биться за этот клуб», - написал Кан на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Оливер провёл в «Баварии» в качестве игрока 14 лет, сыграв 632 матча, в которых пропустил 592 гола и 247 матчей сыграл «на ноль». С 2021 по 2023 год Кан являлся председателем правления мюнхенской «Баварии». При нём баварцы дважды становились победителями Бундеслиги, дважды вылетали в 1/4 финала Лиги чемпионов, вылетали из Кубка Германии, а также завоевали Суперкубок Германии.

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