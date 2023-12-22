Хойлунн в "МЮ": вложение на перспективу или деньги на ветер?

Оцениваем старт датчанина на «Олд Траффорд».

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» нуждался в усилении атаки. Особенно актуальным был вопрос подписания нового нападающего. После ухода Криштиану Роналду в «МЮ» оставался только один форвард – Антони Марсяль. СМИ связывали манкунианцев с несколькими именитыми нападающими, но они выбрали Расмуса Хойлунна. Молодой нападающий еще только начинал проявлять свои сильные стороны в «Аталанте», но довольно быстро пошел на повышение.

Бергамаски высоко ценят своих игроков, особенно молодых, поэтому отпустили датчанина за 75 млн евро. Хойлунн вошел в десятку самых дорогих трансферов «Юнайтед» за все время. Меньше платили даже за Мэйсона Маунта, который почти всю карьеру проводит в АПЛ, и Бруну Фернандеша. Португалец сейчас является одним из лучших игроков «МЮ». Однако главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг очень хотел заполучить именно Расмуса, несмотря на то, что опыта выступлений на высоком уровне у него было не так много.

Хойлунн пропустил первые 3 матча «Юнайтед» в АПЛ из-за проблем со спиной. Он дебютировал в матче против «Арсенала». Расмус получил 23 минуты на поле, показал скорость и желание, но больше ничего. В следующем поединке против «Брайтона» 20-летний форвард вышел в стартовом составе и даже забил, но гол не засчитали. С тех пор нападающий сыграл еще 11 матчей в Премьер-лиге, 9 раз вышел на поле в стартовом составе, но забить не смог. Сейчас на счету датчанина 888 минут в АПЛ без результативных действий.

В Лиге чемпионов ситуация другая. Расмус сыграл все 6 матчей в групповом этапе и забил 5 голов. Очень хороший показатель для молодого форварда. Он вошел в список лучших бомбардиров группового этапа ЛЧ вместе с Эрлингом Холандом, Альваро Моратой и Антуаном Гризманном. Больше них не забивал никто. Примечательно, что все свои голы датчанин забивал с игры. Друге дело, что это не принесло команде результатов. Нападающий забивал «Баварии», «Галатасараю» и «Копенгагену» – «МЮ» проиграл все эти матчи. В единственном положительном для «Юнайтед» поединке против «Копенгагена» победный гол забил Гарри Магуайр.

Поскольку манкунианцы вылетели из еврокубков, дальше Хойлунна будут оценивать по выступлениям в АПЛ, а там все пока выглядит не очень здорово. Расмус обладает скоростью и физической силой, совершает резкие рывки и хорошо играет спиной – то есть делает все, что, и нужно делать нападающему. Но проблема в том, что у него слишком малая вовлеченность в игру. Форварду часто не поступает мяч, и большую часть игрового времени он вынужден бегать впустую. В текущем сезоне датчанин наносит в среднем всего 1,3 удара по воротам за матч в АПЛ. Это низкий показатель. В ЛЧ было 1,8 удара, а в сборной Дании – 2,9.

Порой получается так, что Хойлунн не может получить мяч из-за стиля игры «МЮ». Например, в матче против «Ливерпуля» «Юнайтед» почти все время отбивался. Манкунианцы совершили более 40 выносов мяча за 90 минут – о какой позиционной игре здесь может идти речь. Тем не менее у Расмуса все же был один момент, который он не реализовал. Дебютный гол датчанина в АПЛ мог получиться эффектным, но он еще не настолько мастеровитый, чтобы забивать с первого же момента. Но даже если «МЮ» и больше контролирует игру, форвард все равно мало бьет по воротам.

При позиционных атаках Хойлунна часто игнорируют – осознанно или нет, но это заметно. Особенно это касается игроков правого фланга. И Диогу Далот, и Антони порой слишком нацелены на ворота. Бразилец часто передерживает мяч и бьет по воротам из любой позиции, не замечая партнеров. Хотя в последнее время он начал исправляться. Расмуса действительно мало задействуют в атаках. Например, в матче против «Баварии» датчанин ни разу не пробил по воротам, коснувшись мяча всего 18 раз – в 2 раза меньше, чем голкипер Андре Онана.

Лучшим бомбардиром «МЮ» в АПЛ сейчас является Скотт Мактоминей, на счету которого 5 забитых мячей. И это важный момент, поскольку опорный полузащитник часто оказывается впереди центрального нападающего. Если это тренерская установка, то к ней есть вопросы. Во-первых, это будет работать не всегда, поскольку шотландец все-таки не форвард. Во-вторых, забегая вперед Мактоминей оставляет пробел в центре поля, где у «МЮ» и так проблемы. Плюс Хойлунн в этом случае остается без дела, по сути. Он еще не настолько опасен для соперников, чтобы стягивать на себя защитников.

Если клуб платит за игрока 75 млн евро, это обычно значит, что есть четкое видение того, где и как его задействовать максимально эффективно. Однако в случае с Расмусом этого пока незаметно, по крайней мере в матчах Премьер-лиги. Для того чтобы нападающий забивал, нужно снабжать его передачами. Однако Хойлунн получает их не так часто, как ему хотелось бы. Вингеры предпочитают смещаться в полуфланг и бить по воротам, а фулбеки не всегда совершают качественные прострелы и навесы. Ну и конечно сам датчанин иногда может неуверенно сыграть с мячом или неправильно выбрать позицию для приема мяча.

Несмотря на 5 забитых мячей в Лиге чемпионов, Хойлунн пока не выглядит игроком системы «МЮ», если такая система вообще существует. «Юнайтед» проводит слишком противоречивые матчи, чтобы их можно было оценивать по одним критериям. Проблема не в том, что Расмус не подходит «МЮ», а в том, что его нечасто можно увидеть в игре. Судя по всему, у него до сих пор не налажена связь с партнерами по команде, что является проблемой при минувших 17-ти турах чемпионата. Болельщики видят и ценят старания датчанина, поддерживая его больше, чем, например, Марсьяля. Это не провальный трансфер, пока, по всяком случае, но при правильном подходе он мог бы быть более эффективным.

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