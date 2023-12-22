"Бешикташ" расстался с Рызой Чалымбаем

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" попрощался с главным тренером Рызой Чалымбаем.

Как сообщает İdman.biz, стамбульцы расстались с опытным специалистом после поражения на своем поле от «Аланьяспора» со счетом 1:3 в 17-м туре турецкой Суперлиги.

На заседании правления, состоявшемся после матча, было принято решение не подписывать новый контракт с Чалымбаем.

10 ноября он пришел в команду и вывел ее на 7 игр. «Черно-белые» запомнились в этих матчах 3 победами, 1 ничьей и 3 поражениями.

Отметим, что "Бешикташ" идет пятым с 26 очками после 16 игр.

İdman.biz