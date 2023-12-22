"Бешикташ" проиграл дома - ВИДЕО

Завершился 17-й тур турецкой Суперлиги.

İdman.biz сообщает, что "Бешикташ" проиграл дома.

Хотя «черные орлы» открыли счет, «Аланьяспор» проявил решительность. Гости забили 3 гола и вернулись из Стамбула с 3 очками.

Успешная игровая серия «Ризеспора» увеличилась до 5. Клуб одержал дома победу над «Пендикспором». После этой победы команда, увеличившая количество очков до 25, поднялась на 5-е место.

Турецкая Суперлига

17-й тур

Ризеспор - Пендикспор - 5:1

Самсунспор - Коньяспор - 1:1

Анкарагюджю - Хатайспор - 0:0

Бешикташ - Аланьяспор - 1:3

İdman.biz