"Бешикташ" проиграл дома - ВИДЕО

Завершился 17-й тур турецкой Суперлиги.
İdman.biz сообщает, что "Бешикташ" проиграл дома.
Хотя «черные орлы» открыли счет, «Аланьяспор» проявил решительность. Гости забили 3 гола и вернулись из Стамбула с 3 очками.
Успешная игровая серия «Ризеспора» увеличилась до 5. Клуб одержал дома победу над «Пендикспором». После этой победы команда, увеличившая количество очков до 25, поднялась на 5-е место.
Турецкая Суперлига
17-й тур
Ризеспор - Пендикспор - 5:1
Самсунспор - Коньяспор - 1:1
Анкарагюджю - Хатайспор - 0:0
Бешикташ - Аланьяспор - 1:3
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