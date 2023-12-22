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"Реал" вырвал победу в концовке матча с "Алавесом" и вышел на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 09:00
"Реал" вырвал победу в концовке матча с "Алавесом" и вышел на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО

Завершилась встреча 18-го тура испанской Примеры между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Мендисорроса» в Витории. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 00:30.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 54-й минуте, защитник «Реала» Начо Фернандес получил прямую красную карточку и покинул поле. В самой концовке встречи, на 90+2-й минуте, Лукас Васкес с передачи Тони Крооса открыл счёт в матче и вырвал победу для «Реала» со счётом 1:0.

Испания - Примера . 18-й тур

21 декабря 2023, четверг. 00:30

Алавес (Витория) - Реал Мадрид - 0:1

0:1 Васкес – 90+2'

Удаления: нет / Фернандес – 54'

После результата данного матча мадридский «Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 45 очков в 18 проведённых матчах. «Сливочные» обошли «Жирону», которая потеряла очки в матче с «Бетисом» (1:1) и имеет в своём активе также 45 очков после 18 матчей, но уступает по дополнительным показателям. «Алавес» же опустился на 16-ю позицию, имея 16 очков после аналогичного количества встреч.

İdman.biz

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