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"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге

Мировой футбол
Новости
21 Декабря 2023 22:31
"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение Европейского суда относительно легитимности создания Суперлиги, вспомнив, как в английской прессе назвали её «Лигой зомби». Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Я видел, как в английской прессе называли Суперлигу как… Лига зомби». Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под елкой и начали праздновать, но потом, когда они открыли коробку, они поняли, что внутри не так уж и много всего», - приводит слова Чеферина с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии - это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.

İdman.biz

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