Заявка на успешный сезон: кто является двигателем прогресса "Атлетика"?

Рассматриваем подробнее успешные выступления басков.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

В текущем сезоне «Атлетик» забил 33 мяча в 17-ти матчах Ла Лиги. Нередко баски забивают по 2 гола за игру. Эти цифры свидетельствуют о хорошо поставленной игре в атаке. Команда, которая забивает около двух мячей за матч, претендует на высокие места в турнирной таблице. Сейчас у «львов» 5-я позиция в Ла Лиге и 7 матчей без поражений.

Для команды Эрнесто Вальверде текущий показатель результативности представляет собой скачок на +0,7 среднего показателя голов за игру по сравнению с прошлым сезоном. Это увеличение делает басков вторыми в Ла Лиге после «Жироны» (+0,85) по улучшению результативности.

Возможно ли, что «Атлетик» забьет более 70-ти голов за сезон? Скорее всего, нет. Это было бы повторение одного из лучших показателей результативности прошлого сезона. Такой результат обычно является достижимым только для таких клубов, как мадридский «Реал» и «Барселона». Ну еще «Жирона» может к ним присоединиться в нынешней кампании.

Высока вероятность, что «Атлетик» естественным образом будет двигаться к снижению результативности в ближайшие месяцы, учитывая, насколько высоко баски установили планку в начале сезона. Но в то же время их нынешняя результативность — это нечто большее, чем просто временный всплеск команды, которая решила покуражиться.

Кто стоит за ростом количества голов «Атлетика»? Первым делом стоит выделить повышенную эффективность Иньяки Уильямса, стремительный прогресс Нико Уильямса и то, что в лице Горки Гурусеты клуб, похоже, наконец-то нашел стабильного игрока на позицию центрального нападающего в эпоху после Адуриса.

Даже если судить по самым простым наблюдениям, это три игрока, которые наиболее активны в штрафной площади соперника. Логично, что они являются лицом атакующего ядра, которое обеспечило команде всплеск результативности. Но было бы неправильно говорить об огневой атаке «Атлетика» – или даже об улучшении вышеупомянутых игроков - не упоминая при этом Ойана Сансета.

Одна из главных проблем для каждого клуба заключается в поиске баланса. В современном футболе важно показывать продуктивную игру, которая в значительной степени опирается на физические кондиции, и не действовать при этом слишком прямолинейно в атаке. К счастью для «Атлетика», у них есть Сансет. В этом сезоне, который является для него вторым с приличным игровым временем, 23-летний хавбек играет большую роль для своей команды. Прогресс испанца показывает, что он является тем игроком, который может обеспечить команде необходимый баланс, особенно при владении мячом.

У Сансета хорошая статистика как для атакующего полузащитника. На его счету 3 гола и 4 результативные передачи в 15-ти матчах Ла Лиги в текущем сезоне. Иногда он отличается результативными действиями в нескольких матчах подряд. Но помимо прямого вклада в голы команды, его основная роль заключается в создании условий для проведения атак и привлечения к ним одноклубников, особенно вингеров. Благодаря в том числе ему атакующая сила «Атлетика» вышла на новый уровень.

В течение долгого периода времени до появления продвинутой статистики было трудно доказать влияние на атаки команды игрока, который не всегда отдает результативные передачи и забивает сам. Голы и ассисты говорят о том, кто совершил завершительные действия в атаке, но они не учитывают все то, что произошло до этого. Сансет отличается результативными действиями, но он также делает многое из того, что остается «за кадром» голевых атак «Атлетика».

Сансет занимает 4-е место в своей команде по системе гол+пас в текущем сезоне. При этом у него самый высокий показатель среди всех «львов» по вовлеченности в голевые атаки (0,98 на 90 минут). Единственный полузащитник в Ла Лиге с более высоким средним показателем на 90 минут — это Педри из «Барселоны» (1,24/90). Если посмотреть на атаки, которые завершились голами с игры, Алейш Гарсия из «Жироны» — единственный хавбек, который в нынешнем сезоне принял участие в большем количестве голевых атак (17), чем Сансет (13).

Хоть он и сам не стесняется вносить свой вклад на острие атаки, все же уроженец Памплоны играет значительную роль в продвижении «Атлетика» в последней третий поля. Он особенно важен для команды при развитии атак с полузащиты. Поскольку Сансет больше склонен к игре на правом фланге, неудивительно, что Иньяки Уильямс – один из самых результативных игроков команды в этом сезоне. В том числе и благодаря поддержке одноклубника он так органично вписывается в систему «Атлетика».

Независимо от того, какую схему использую баски (4-3-3 или 4-2-3-1), типичная зона влияния Сансета находится в правом полуфланге между полузащитой и линиями обороны противника. «Атлетик» использует его для того, чтобы прорваться через эти линии, а затем извлечь выгоду из его способности набирать обороты всего после нескольких касаний мяча. Эта способность играть быстро и удерживать мяч под контролем, передавая его Иньяки Уильямсу почти одним движением, является действенной при подготовке быстрых атак «львов».

Сансет получил больше продвигающих передач (88), чем любой другой полузащитник Ла Лиги в этом сезоне. Многие атаки «Атлетика» начинаются как раз после передачи в его зону. После этого зачастую следует передача на Иньяки, у которого появляются варианты для дальнейших действий. Это самый частый способ атаки у басков. Сансет создал 12 моментов для Уильямса в текущем сезоне – больше, чем любой другой игрок для своего одноклубника в Ла Лиге.

Эра Икера Муньяина подходит к концу. Он был многолетним творческим центром «Атлетика» с более чем 500 матчами на счету. Приход и восхождение Сансета выпали на идеальное время для клуба, у которого остается хороший атакующий потенциал.

Муньяин является классической «десяткой». Он больше времени тратит на работу с мячом и дольше держит его под своим контролем. Сансет развивает атаки басков более динамично, с меньшим количеством касаний, не теряя при этом ни точности передач, ни эффектности. Примечательно, что Сансет, как и Муньяин, из Памплоны. Сама судьба благоволит молодому хавбеку стать преемником капитана «Атлетика».

По материалам Football Espana

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