Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим спортсменом года в Аргентине, сообщает аккаунт премии «Золотая Олимпия» в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", для Лео данная награда стала четвёртой. Никто из спортсменов не выиграл премию больше раз, чем аргентинец. При этом лучшей спортсменкой стала бегунья Белен Касетта, которая специализируется на дистанции 3000 метров с препятствиями. На Панамериканских играх 2023 года она показала результат 9 минут 39,47 секунды, благодаря чему установила рекорд Южной Америки.

В нынешнем году Месси вместе с французским «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, также футболист принёс первый трофей клубу «Интер Майами» (Кубок лиг), и в октябре Лео стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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