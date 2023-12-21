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Мбаппе сыграл с младшим братом - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Декабря 2023 10:02
Мбаппе сыграл с младшим братом - ВИДЕО

17-й тур французской Лиги 1 стал знаковым для нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

İdman.biz сообщает, что чемпион мира в матче против «Меца» сыграл вместе со своим братом, который младше его на 9 лет.

«ПСЖ» победил со счетом 3:1, а младший Мбаппе появился на поле на 90+1 минуте.

Килиан заявил, что выход его брата со скамейки запасных был для него самым важным моментом вечера: «Я очень рад. Это здорово для Эйтана, и для меня, как его старшего брата. Я не думал, что меня ждал особый день. Матч останется в моей памяти надолго».

İdman.biz

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