Источник: Юрген Клопп может возглавить "Барселону"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", главный тренер «Барселоны» Хави может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает El Nacional, сменить Хави в «Барселоне» может наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист часто общается с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Клопп находится на вершине шорт-листа среди тренеров, который уже начали составлять в «Барселоне».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых в лице президента клуба Жоана Лапорты и спортивного директора Деку провели встречу для того, чтобы оценить работу Хави и обсудить целесообразность его увольнения.

После 17 туров «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков. Также под руководством Хави «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв первое место в группе.

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