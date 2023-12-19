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Очередной скандал в турецком футболе

Мировой футбол
Новости
19 Декабря 2023 23:42
Очередной скандал в турецком футболе

В 17-м туре Суперлиги Турции матч «Истанбулспор» - «Трабзонспор» (1:2) был приостановлен.

Как сообщает İdman.biz, хозяева покинули поле на 73-й минуте игры.

Таким образом «Истанбулспор» выразил протест против решения судьи. При счете 1:1 хозяева поля потребовали пенальти в ворота соперника, но арбитр принял другое решение. После этого «Трабзонспор» в контратаке забил второй гол.

Президента «Истанбулспора» Экмеля Сарыалиоглу такой ход событий не устроил, и он решил удалить свою команду с поля.

İdman.biz

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