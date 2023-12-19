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ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?

Мировой футбол
Longreads
19 Декабря 2023 22:14
ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для "Ман Сити" и "Баварии", ранний вылет ПСЖ и "Барсы"?

Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Путь на «Уэмбли» для участия в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 открыт: в понедельник, 18 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала.

Действующие чемпионы Европы «Манчестер Сити» и их соперник «Бавария» из Мюнхена получили удобные маршруты в последние этапы турнира, попав на «Копенгаген» и «Лацио» соответственно. «Реалу» предстоит преодолеть непростую дуэль с «РБ Лейпциг», в то время как «Барселона» и «Наполи» сойдутся в решающем противостоянии чемпионов Испании и Италии.

Но поскольку несколько клубов-тяжеловесов не вышли в плей-офф этого сезона — «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус» отсутствуют, — жеребьевка выглядит более открытой, чем когда-либо прежде. Может ли кто-то из аутсайдеров извлечь выгоду из хорошего жребия и использовать его, чтобы выйти в последние этапы плей-офф и, возможно, даже на «Уэмбли»?

ESPN изучил противостояния 1/8 финала и предсказал, как они будут развиваться.

«Порту» против «Арсенала»

Хотя эта пара выглядит оптимистично для надежд «Арсенала» на выход в четвертьфинал впервые с сезона 2009/10, лидерам Премьер-лиги следует с осторожностью относиться к «Порту», чья команда имеет в изобилии опыт и качество — не меньше, чем нестареющий защитник Пепе, который в 40 лет стал самым возрастным бомбардиром Лиги чемпионов, забив три гола в группе H.

Только чемпион Испании «Барселона» отобрал очки у команды Сержиу Консейсау на групповом этапе, а «Порту» хоть и занял второе место в квалификации, но сравнявшись по очкам с «Барсой».

«Арсенал» будет фаворитом, поскольку молодая команда Микеля Артеты лидирует в Премьер-лиге, но «Порту» — опасный соперник: бразильские нападающие Галено и Эванилсон забили по четыре гола на групповом этапе.

После того, как в прошлом сезоне «Спортинг» выбил «канониров» из Лиги Европы, «Арсенал» узнал о способности португальских соперников неприятно удивлять оппонентов, а «Порту» хорошо привык к выступлениям на этом этапе соревнований. «Канониры» будут уязвимы, если не будут относиться к команде Консейсао с полным уважением. После прохождения комфортной группы это станет шагом вперед для «Арсенала».

Победитель: «Порту»

«Наполи» против «Барселоны»

Вероятно, главная пара в этом раунде соревнований: чемпионы Италии встречаются с чемпионами Испании. Хотя ни одному из них еще не удалось вернуть ту форму, которую они продемонстрировали на пути к завоеванию соответствующих титулов в прошлом сезоне.

«Наполи» непредсказуем и уволил Руди Гарсию, заменившего Лучано Спаллетти, менее чем через шесть месяцев, прежде чем заменить его бывшим тренером миланского «Интера» и «Уотфорда» Вальтером Маццарри в ноябре, но они по-прежнему обладают нешуточной атакующей угрозой в лице Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии.

«Барселона» заняла первое место в своей группе, но поражения на выезде от донецкого «Шахтера» и «Антверпена» подчеркивают их уязвимость, поэтому «Наполи» будет уверен в достижении решающей победы в первом матче противостояния в Неаполе.

Обе команды продемонстрировали слабые оборонительные способности на групповом этапе. Поскольку оба коллектива намного сильнее в атаке, чем в защите, скорее всего, это будет результативное противостояние.

Сейчас сложно ответить, кто выйдет победителем, поскольку форма во внутренних первенствах феврале, скорее всего, определит возможных победителей, но в любом случае это будет интересно.

Победитель: «Наполи»

«Пари Сен-Жермен» против «Реал Сосьедада»

«ПСЖ» посчастливилось пробиться в 1/8 финала после неубедительной кампании в группе F, в которой они выиграли всего две игры.

Спорный пенальти в добавленное время против «Ньюкасла» дома в пятом туре привел к ничьей 1:1, что в конечном итоге проложило путь команде Луиса Энрике квалификацию на второе место в группе, опередив занявший третье место «Милан» благодаря своей игре в очном противостоянии.

Но хотя статус «ПСЖ» как постоянного претендента на этом этапе соревнований может побудить многих назвать его фаворитом в этом матче, им предстоит столкнуться с сильным соперником в лице «Ла Реала», который вышел из группового этапа с лучшими показателями защиты среди всех клубов, пропустив всего два гола в шести играх.

Дружина Иманола Альгуасиля также немного и забивает, всего семь раз поразив ворота в группе, но это хорошо обученная команда, которая будет организована и решительна, когда встретится с «ПСЖ».

Чемпионы Франции больше не являются захватывающей дух командой звездных игроков, созданной катарскими владельцами клуба, но у них все еще есть Килиан Мбаппе.

Тем не менее, нападающий сборной Франции разочаровал на групповом этапе и, похоже, уже дожидается истечения срока его контракта следующим летом. «Ла Реалу» нечего бояться в противостоянии против «ПСЖ».

Победитель: «Реал Сосьедад»

«Интер» Милан против «Атлетико Мадрид»

Это две команды, которые недавно потерпели поражение в финале Лиги чемпионов: «Интер» в прошлом сезоне; а «Атлетико» в 2014 и в 2016 годах, но оба питают амбиции добиться успеха на этот раз, вполне реалистичные, если им удастся избежать встречи с фаворитами.

Французский бомбардир восстановил свою лучшую форму и вернул любовь болельщиков «Атлетико»
Оба прошли групповой этап без поражений, поэтому можно ожидать двух упорных игр в этом противостоянии, поскольку тренеры Симоне Индзаги и Диего Симеоне попытаются превзойти друг друга.

Лидеры Серии А «Интер» сейчас находится в хорошей форме: команда Индзаги лидирует в турнирной таблице Серии А с преимуществом в четыре очка. Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам создают угрозу воротам, а Хакан Чалханоглу вносит свой вклад голами из полузащиты.

Но в лице Антуана Гризманна и Альваро Мораты «Атлетико» обладает двумя лучшими бомбардирами Лиги чемпионов (наряду с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити» и Расмусом Хёйлунном из «Манчестер Юнайтед» с пятью голами) и остается хорошо обученной оборонительной командой под руководством Симеоне.

Качество тренеров и нападающих в обеих командах указывает на высокий, но очень близкий, уровень. Возможно, дело даже дойдет до серии пенальти.

Победитель: «Атлетико Мадрид»

«ПСВ Эйндховен» против «Боруссии» Дортмунд

Послужной список «Боруссии» в Лиге Чемпионов и их уверенный выход в плей-офф в качестве победителей группы F делают их фаворитами в этом противостоянии, но ПСВ — единственная команда в топ-лигах Европы со 100% результативностью внутри страны и на данный момент забила невероятные 56 голов в 16 матчах Эредивизи в этом сезоне.

Тренер Петер Бос, который привел «Аякс» к финалу Лиги Европы 2017 года против «Манчестер Юнайтед», преобразил ПСВ, включив в его состав потрясающую молодежь — среди которых Йохан Бакайоко, Рикардо Пепи и Исак Бабади — и опытных звезд, включая Ирвинга Лосано, Люка де Йонга и Патрика ван Анхольта.

Пепи, Малик Тилльман и Сержиньо Дест обеспечивают ПСВ сильное представительство сборной США в составе, но их способность огорчить дортмундцев зависит от того, насколько хорошо они смогут сопротивляться интересу со стороны клубов-соперников к своим молодым звездам в январе.

Если ПСВ сможет сохранить свй состав и будет поддерживать ту же форму в домашнем первенстве, они увидят в лице «Боруссии» вполне проходимого соперника, избежав таких тяжеловесов 1/8 финала, как «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» и «Бавария Мюнхен».

Но Дортмунд также расценивает ПСВ как благоприятный жребий, и команда Эдина Терзича должна выйти победителем.

Победитель: «Боруссия» Дортмунд

«Лацио» против «Баварии»

«Бавария» расценит этот результат жеребьевки как удобный путь к четвертьфиналу, а «Лацио» может попытаться сделать все возможное, чтобы счет противостояния не был разгромным.

Команда Томаса Тухеля вышла в плей-офф, легко выиграв группу А, а «Лацио» занял второе место после «Атлетико Мадрид» в группе Е, опередив «Фейеноорд» и «Селтик» — две самые слабые команды в соревновании.

Поскольку «Лацио» испытывает трудности, располагаясь в середине турнирной таблицы Серии А, ближайшей задачей тренера Маурицио Сарри будет улучшение результатов, чтобы гарантировать, что он все еще будет на своем посту к моменту встречи с Тухелем после Нового года.

Благодаря Гарри Кейну в несравненной форме выступающего за «Баварию», чемпионы Бундеслиги зарекомендовали себя наряду с «Реалом» как одна из немногих серьезных угроз надеждам «Манчестер Сити» на защиту титула победителя Лиги чемпионов.

И хотя «Лацио» будет поддерживать страстная публика в Риме и опыт Чиро Иммобиле, Луиса Альберто и Педро в составе их команды, практически невозможно найти вескую причину, по которой они могли бы обыграть «Баварию» в двух матчах.

Победитель: «Бавария» Мюнхен

«Копенгаген» против «Манчестер Сити»

Хотя «Копенгаген» вышел в 1/8 финала во многом благодаря домашней победе со счетом 4:3 над «Манчестер Юнайтед» в группе А, не ждите, что датский клуб повторит этот шокирующий результат против «Сити».

Тренер Якоб Нееструп и его команда также сыграла вничью 0:0 с мюнхенской «Баварией» на «Альянц Арене», поэтому 35-летний специалист заслуживает огромного уважения за выступления «Копенгагена» в этом сезоне, но действующие чемпионы Европы из «Сити» это слишком сильный противник для его команды.

Руни Бардагжи, 18-летний нападающий, забивший победный гол в ворота «Юнайтед», является игроком «Копенгагена», за которым стоит следить, и молодым игроком, у которого есть потенциал заработать себе переход в такой топ-клуб, как «Сити».

Но это двухматчевое противостояние будет комфортным для команды Пепа Гвардиолы, которая будет рада, что на этом этапе турнира избежала таких соперников, как «ПСЖ» и «Наполи». «Сити» может рассчитывать на шумную и страстную атмосферу на стадионе «Паркен» в первом матче, но им нечего бояться самой игры.

Победитель: «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» против «Реала»

Это может оказаться неловким противостоянием для команды Карло Анчелотти, особенно когда они едут в Германию на первый матч с воспоминаниями о поражении в прошлом сезоне от «Лейпцига» со счетом 2:3 на групповом этапе.

Учитывая, что Джуд Беллингем стал, возможно, главной звездой группового этапа, у «Реала», безусловно, есть игроки, которые сделают это противостояние комфортным, но «Лейпциг» в последние годы стал постоянным участником Лиги чемпионов, и тренер Марко Розе может усложнить жизнь «сливочным».

В атаке «быков» Лоис Опенда, Бенджамин Шешко, Хави Симонс и Дани Ольмо хорошо показали себя на групповом этапе, а Тимо Вернер, несмотря на то, что еще не забил свой первый гол в турнире в этом сезоне, остается угрозой. Но это противостояние станет опасным для «Мадрида» только в том случае, если они дадут «Лейпцигу» возможность ужалить себя.

У «Реала» есть свои слабости и надолго выбывшие из-за травм игроки: Тибо Куртуа, Давид Алаба и Эдер Милитао ослабили им оборону, но Винисиус Жуниор должен вовремя восстановиться после травмы бедра, чтобы сыграть в этом противостоянии, поэтому они должны пройти дальше.

Победитель: «Реал» Мадрид

İdman.biz

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