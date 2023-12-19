19 Декабря 2023
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Месси признан игроком года по версии Goal

Мировой футбол
Новости
19 Декабря 2023 20:01
Месси признан игроком года по версии Goal

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Goal. Об этом сообщает официальный сайт британского издания.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", топ-5 лучших футболистов года от Goal выглядит следующим образом:

Лионель Месси («Интер Майами»/«ПСЖ» и сборная Аргентины);
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» сборная Норвегии);
Джуд Беллингем (мадридский «Реал»/ дортмундская «Боруссии» и сборная Англии);
Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции);
Кевин де Брёйне («Манчестер Сити» сборная Бельгии).

Отметим, что в 2023 году капитан сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал обладатель «Золотого мяча». Он выиграл данную награду в восьмой раз в своей карьере. При этом нападающий был признан лучшим игроком года по мнению Goal в седьмой раз.

İdman.biz

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