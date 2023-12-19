В Ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что совместно с Ла лигой начнет публиковать видеозаписи с переговорами арбитров и судей на ВАР.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport-express.ru, премьера проекта состоится по итогам Суперкубка Испании, который стартует 10 января. В Ла лиге первые публикации видеозаписей с переговорами должны состояться после матчей 20-го тура (12-15 января).

«Эта инициатива знаменует собой новый этап сотрудничества и совместной работы RFEF и CTA с Ла лигой с целью повышения прозрачности судейства в профессиональном футболе и самих соревнований», - сказано в заявлении RFEF.

После 17 туров в Ла лиге с 44 очками лидирует «Жирона». Вторым идет «Реал» (42 очка), а третьей - «Барселона» (35).

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