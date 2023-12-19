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Похищенный экс-футболист: Тяжело, когда пистолет всё время направлен тебе в голову

Мировой футбол
Новости
19 Декабря 2023 14:01
Похищенный экс-футболист: Тяжело, когда пистолет всё время направлен тебе в голову

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", бывший футболист испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» Марселиньо Кариока, который накануне был найден после того, как его похитили, рассказал подробности об этом инциденте.

«Меня ударили прикладом по голове, затем затащили в машину, где надели на голову капюшон, и больше я ничего не видел. Похитители отвезли меня и мою подругу в дом, угрожали нам пистолетом, требовали пароль от моего мобильного телефона и заставили перевести им деньги. В тот момент я беспокоился не о деньгах, а о своей жизни и жизни своей подруги. Я сказал им, что просто хочу, чтобы меня отпустили. Это нелегко, когда пистолет всё время направлен тебе в голову», - приводит слова Кариоки Mundo Deportivo.

Также экс-футболист заявил, что похитители заставили его записать видео, на котором он рассказывает, что был похищен мужем своей подруги. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники потребовали это с целью сбить с толку полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что похищение экс-футболиста произошло во время музыкального концерта. Кариока был похищен после того, как решил пойти на прогулку с девушкой, с которой познакомился на мероприятии.

İdman.biz

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