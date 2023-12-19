Футболист "ПСЖ" подвергся нападению грабителей, в ходе которого пострадала его жена

Четверо злоумышленников с целью ограбления проникли в дом резервного вратаря «ПСЖ» Александра Летелье в тот момент, когда футболист и его семья находились в здании. Об этом информирует RMC Sport.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", отмечается, что сегодня ночью грабители проникли в дом и, угрожая ножом, стали требовать у семьи Летелье драгоценности и деньги. Подчёркивается, что преступники ударили по лицу жену вратаря парижской команды. Однако до нападения благодаря вовремя сработавшей сигнализации члены семьи Летелье успели вызвать полицию, которая приехала до того, как злоумышленники покинули место преступления, в результате чего трое из них были арестованы. Двое из задержанных оказались лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.

İdman.biz