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Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави

Мировой футбол
Новости
19 Декабря 2023 09:00
Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави

Жоан Лапорта, являющийся президентом «Барселоны», высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Хави. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

«Мы полностью доверяем Хави», - цитирует слова Лапорты Barça Universal.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Наполи».

Действующее соглашение Хави с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не лучших результатов команды в нынешнем сезоне.

İdman.biz

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