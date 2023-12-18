Последняя классическая жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ. Какой она будет при новом формате?

Всё очень сильно усложнится.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в понедельник, 18 декабря, мы в последний раз увидим жеребьёвку Лиги чемпионов в привычном нам формате. Когда 16 команд, занявшие первые и вторые места в группах, раскидают друг на друга с тремя условиями. Первое: победители групп не могут встретиться друг с другом в 1/8 финала - только первое место против второго. Представители одной ассоциации тоже не сыграют между собой в первом раунде плей-офф. И команды, которые находились в одной группе, также не смогут попасть друг на друга.

В остальном - шарики, улыбающиеся звёзды и совершенно привычные прогнозы в духе: а что если «Ман Сити» попадётся «Интер»? Главное - это будет последняя жеребьёвка в таком виде. Ведь уже в следующем году изменится формат не только группового этапа турнира, но и плей-офф.

Как изменится формат группового этапа?

Если тезисно - теперь никакой групповой системы отбора. Все команды (их количество увеличится с 32 до 36) сыграют по восемь матчей по швейцарской системе. Главный плюс для болельщиков (по версии УЕФА) - никаких повторяющихся матчей. Каждый раз у любой команды будет новый соперник. Ещё важный момент: расписание будет формироваться по ходу турнира. То есть соперник будет выбираться по имеющимся результатам. 144 матча вместо 96. 10 недель с финишем в январе. В общем, пора готовиться.

А что будет после условного группового этапа?

Конечно, плей-офф. Но с различными важными нюансами. Когда 36 команд по итогам восьми туров распределятся в большой таблице, запустится новый алгоритм.

Клубы, занявшие места с первого по восьмое, напрямую попадут в 1/8 финала. Причём уже понятно, что УЕФА озаботился тем, чтобы лидеры не соприкасались до решающих стадий (при этом на групповых они легко могут сыграть друг с другом). То есть команда с первого места окажется в одной части сетки плей-офф, а со второго — в противоположной. Похожим образом раскидают команды с третьего-четвертого/пятого-шестого/седьмого-восьмого мест. Начиная с 1/8 финала всё будет как и раньше — двухматчевые противостояния дома и на выезде.



Клубы, занявшие 9-24-е места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала. При жеребьёвке будет учитываться итоговое расположение в таблице. То есть командам с 9-го и 10-го мест достанутся соперники с 23-го и 24-го, с 11-го и 12-го - соперники с 21-го и 22-го, и так далее. Их потенциальные слоты в 1/8 финала тоже будут заранее известны. Например, победители пар 9-10-я команды - 23-24-я команды попадут либо на седьмую, либо на восьмую. Имея конкретику, болельщики смогут спрогнозировать их возможный путь во всём турнире. Региональная привязка здесь уже не важна. В плей-офф она будет отменена - клубы из одной страны смогут встретиться. При этом в расчёт будут браться региональные конфликты. Например, Азербайджана с Арменией.

Клубы, которые оказались на 25-м месте и ниже завершат выступление в Лиге чемпионов без возможности перейти в Лигу Европы или Лигу конференций. Команды, которые вылетят в стыковых матчах, также не будут иметь шансов попробовать себя в других еврокубках. Лига чемпионов, по сути, станет закрытым турниром.

У нового формата уже много критиков, однако УЕФА видит и плюсы. По их мнению, увеличение количества участников привлечёт дополнительную аудиторию, а на групповом этапе мы увидим более конкурентный баланс между всеми командами и увеличение количества матчей с мотивацией.

Лига чемпионов с оттенком Суперлиги. Как того и хотели топ-клубы.

İdman.biz