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"Манчестер Юнайтед" пять лет не забивает на "Энфилде"

Мировой футбол
Новости
17 Декабря 2023 23:42
"Манчестер Юнайтед" пять лет не забивает на "Энфилде"

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился без голов – 0:0. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", таким образом, продлилась неудачная серия «МЮ», который с 2018 года не может забить на стадионе «Энфилд».

16 декабря 2018 года в рамках чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» – 3:1. Единственный гол в составе гостей тогда забил Джесси Лингард. После этого поражения из «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2018, воскресенье. 20:00

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:1

Голы: 1:0 Мане – 24, 1:1, Лингард – 33, 2:1, Шакири – 73, 3:1, Шакири – 80

В этом сезоне «МЮ» потерпел семь поражений в гостях в Премьер-лиге. После 17-го тура команда Эрика тен Хага находится на седьмой позиции в таблице.

«Ливерпуль» проиграл лишь однажды и занимает вторую строчку. Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в апреле.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 18:00

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

İdman.biz

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